POL-OH: Verteilerkasten beschädigt und geflüchtet - Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - Von Fahrbahn abgekommen

Verteilerkasten beschädigt und geflüchtet

Schotten - Am 26.11. wurde ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro an einem Stromverteilerkasten an der Straßenkreuzung "Am Hohenwiesenweg" / "An der Drachenwies" festgestellt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein Fahrzeug die Straße "An der Drachenwiese" und wollte nachlinks in die Straße "Am Hohenwiesenweg" einbiegen. Dabei geriet das Fahrzeug auf den Gehweg und stieß gegen den dort befindlichen Stromverteilerkasten. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise zu dem Unfallverursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710 oder 06044-989090.

Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Queck - Am Montagnachmittag (2.12.), gegen 16:45 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Pkw-Fahrer die Landesstraße von Queck nach Hutzdorf und wollte nach links auf die Landesstraße in Richtung Sandlofs einbiegen. Dabei übersah er den Pkw eines 55-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Ein nachfolgender 29-jähriger Pkw-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und fuhr auf. Bei dem Unfall blieben alle Beteiligten unverletzt.

Es entstand Sachschaden von rund 13.000 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Eichelhain - Am Sonntagmorgen (1.12.), gegen 06:15 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer die Landesstraße von Engelrod nach Eichelhain. Am Ortseingang von Eichelhain verlor er in der dortigen Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Hauswand eines Anwesens. Bei dem Unfall blieb der Pkw-Fahrer unverletzt.

Es entstand Sachschaden von 2.000 EUR.

