Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Fahrradgeschäft - In Café eingebrochen - Eigentümer einer hochwertigen Herrenjacke gesucht

Bild-Infos

Download

Fulda (ots)

Einbruch in Fahrradgeschäft

NEUHOF. In der Nacht zu Mittwoch (4.12.) drangen Unbekannte gewaltsam über ein Fenster im ersten Obergeschoss in einen Fahrradladen in der August-Rosterg-Straße ein. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Fahrräder, eine Registrierkasse und geringe Summen Bargeld. Die genaue Anzahl der gestohlenen Räder und der Wert des Diebesguts sind derzeit noch nicht bekannt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Café eingebrochen

FULDA. Aus dem Gastraum eines Cafés in der Heinrichstraße entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (4.12.) eine geringe Summe Bargeld und eine Stofftasche mit Eintrittskarten für ein Weihnachtsoratorium in Fulda. Um in die Räumlichkeiten zu gelangen, hebelten die Täter ein Fenster zum Gastraum auf. Der verursachte Schaden beträgt rund 200 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Eigentümer einer hochwertigen Herrenjacke gesucht

FULDA. Die Polizei sucht im Zuge eines Ermittlungsverfahrens nach dem Eigentümer einer hochwertigen roten Herrenjacke des Herstellers "Moncler" (siehe Vergleichsbild). Diese wurde vermutlich am 26.10.2019 auf einer Discoveranstaltung in Flieden entwendet. Da bislang keine Anzeige bei der Polizei erstattet wurde, wird der Geschädigte - welcher mit Vornamen Marius heißen könnte - gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 in Verbindung zu setzen.

Dominik Möller, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell