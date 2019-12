Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallfluchten

Fulda (ots)

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Kohlhaus gesucht

Fulda - Im Fuldaer Stadtteil Kohlhaus kam es am späten Dienstagabend (03.12.), zwischen 23:30 und 23:55 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.300 Euro.

Ein weißer Sattelzug mit ausländischem Kennzeichen fuhr von der Georg-Stieler-Straße kommend in den Ortsweg bis in Höhe der Kirche. Offensichtlich bemerkte der Fahrer zu spät, dass sich dort die Straße verengte und wenige Meter weiter in der Zufahrt zum Kindergarten endete. Als er versuchte zurückzusetzen, musste er auf den Wiesenbereich des Kirchengeländes ausweichen und streifte hierbei einen Fahnenmast der hierdurch nach rechts zur Seite gedrückt wurde. Im weiteren Verlauf stieß der Sattelzug mit der Heckseite gegen einen Stromverteilerkasten und riss noch einen danebenstehenden Strauch heraus. Da dem Sattelzugfahrer das Wenden vermutlich immer noch nicht gelang, setzte dieser bis zur Georg-Stieler-Straße zurück und wendete dort erneut. Hierbei überfuhr er eine weitere Grünfläche die mit Rasenkantensteinen versehen war. Im Anschluss entfernte sich der Sattelzugfahrer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: Polizeistation Fulda

Verkehrsunfallflucht in Eichenzell

Eichenzell - Am frühen Donnerstagmorgen (05.12.) kam es zwischen 4:15 Uhr und 8:20 Uhr in der Straße "Am Queracker 2" zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro entstand.

Ein unbekannter PKW stieß vermutlich beim rückwärtigen Rangieren gegen einen am Straßenrand geparkten Opel-Zafira und beschädigte die Beifahrertür. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: Polizeistation Fulda

Dominik Möller, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell