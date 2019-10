Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrradfahrer wird gebeten, sich zu melden

Bocholt (ots)

Am Freitag kam es gegen 16.30 Uhr im Kreisverkehr Winterswijker Straße/Up de Welle zu einem Verkehrsunfall, an dem eine 40-jährige Autofahrerin aus Bocholt und ein noch unbekannter Fahrradfahrer beteiligt waren. An dem Pkw entstand Sachschaden.

Der Fahrradfahrer, der an der Unfallstelle Vorfahrt hatte, setzte nach dem Zusammenstoß die Fahrt fort. Die Autofahrerin fuhr ihm hinterher und sprach ihn an. Der Radfahrer gab an, dass er unverletzt und sein Fahrrad unbeschädigt sei. Daraufhin setzte er seine Fahrt fort.

Der ca. 15 Jahre alte Fahrradfahrer (ca.175 - 185 cm groß, sportlich, schlank, hellblonde kurze Haare) wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell