Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Einfamilienhaus - Pkw gestohlen

Gütersloh (ots)

Werther (MK) - In der Zeit vom 21.12. bis 27.12. verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Nordstraße. Die Bewohner des Hauses befanden sich zu dem Zeitpunkt im Urlaub.

Die Einbrecher öffneten gewaltsam eine Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Hauses und gelangten in die Wohnräume. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und entwendeten den Fahrzeugschlüssel eines BMW, der im Carport stand. Der anschließend entwendete schwarze BMW 1er wurde bis zum Zeitpunkt des Diebstahls mit den amtlichen Kennzeichen GT-XR 404 geführt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

