Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Versmolder Restaurant

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - In der Sonntagnacht (28.12., 01.30 - 08.00 Uhr) schlugen unbekannte Täter ein rückwärtiges Fenster eines Restaurants an der Schützenstraße ein und gelangten so in die Räumlichkeiten.

Im Gebäude hatten es die Einbrecher auf einen Zigarettenautomaten abgesehen. Nach derzeitigen Ermittlungen schleiften sie den Automaten aus dem Gebäude in einen nahegelegenen Park und versuchten an das Bargeld zu gelangen. Dies gelang nicht und es blieb beim Versuch.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell