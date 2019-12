Polizei Gütersloh

POL-GT: Personen randalieren in Gütersloh

Gütersloh (ots)

(RB) - In der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 00.50 Uhr randalierten mehrere Personen auf der Sundernstraße und der Carl-Bertelsmann-Straße in Gütersloh. Hierbei schmissen sie Mülltonnen um, beschädigten eine Plakatwand und einen Pkw. Anschließend zogen sie weiter in Richtung der Friedrich-Ebert-Straße. Der Polizei gelang es vereinzelte Personen im Rahmen der Fahndung zu stellen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Zur Schadenshöhe können zur Zeit noch keine genauen Angaben gemacht werden. Geschädigte sowie Zeugen, welche im Bereich der Sundernstraße, Carl-Bertelsmann-Straße und der weiteren Umgebung Schäden feststellen sollen sich bitte an die Polizei wenden.

