Polizei Gütersloh

POL-GT: Geschäftseinbruch

Gütersloh (ots)

Steinhagen (AK) - In der Nacht zu Samstag, 28.12.2019, hebelten Unbekannte eine Tür eines Verbrauchermarktes an der Waldbadstraße auf. Im Gebäude öffneten die Täter weitere Türen gewaltsam. Sie entwendeten einen fest verankerten Tresor, in dem sich eine geringe Menge Bargeld befand. Hinweise erbeten an die Polizei Gütersloh, 05241 8690.

