Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei brennende Pkw an der Münsterlandstraße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am heutigen Montagmorgen (30.12., 06.28 Uhr) bemerkte eine aufmerksame Zeugin zwei brennende Pkw auf dem Parkplatz vor einer Gaststätte an der Münsterlandstraße. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es schnell das Feuer zu löschen. An einem Renault sowie einem BMW entstand ein Totalschaden mit einem geschätzten Gesamtschaden von 6 000 Euro. Brandexperten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Bisherigen Erkenntnissen nach geriet zunächst der Renault in Brand, so dass hierdurch der daneben geparkte BMW ebenfalls Feuer fing. Ein technischer Defekt kann derzeitig nicht ausgeschlossen werden.

