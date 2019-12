Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht in Schloß Holte - Zeugen notieren Kennzeichen

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MS) -Samstagmittag (28.12., 11.40 Uhr) kam es zu einer Unfallflucht auf der Bahnhofstraße in Schloß Holte. Eine bislang unbekannte Ford-Fahrerin bog von der Holter Straße kommend nach rechts in die Bahnhofstraße ab. Im weiteren Verlauf touchierte sie den an der Straße geparkten BMW einer 54-jährigen Frau aus Schloß Holte-Stukenbrock. Die unbekannte Fahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen.

Zeugen beobachteten den Unfall und notierten sich das Kennzeichen. Die Ermittlungen führten zur Halterin, einer 78-jährigen Frau aus Schloß Holte-Stukenbrock. Ob sie den Ford Focus zur Tatzeit auch geführt hat, ist Teil der weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell