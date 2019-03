Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Polizei nimmt Einbrecher nach Zeugenhinweis fest

Viersen (ots)

Am Montag, gegen 10.45 Uhr, beobachtete ein Anwohner der Straße 'An der Josefskirche' zwei dunkel gekleidete Männer, die gerade über die Mauer eines Grundstücks geklettert waren. Auf dem Gelände befindet sich ein Bürogebäude. Der Zeuge vermutete einen Einbruch und informierte die Polizei. Kurze Zeit später hatten sechs Streifenwagenbesatzungen das Grundstück umstellt. Die Einsatzkräfte fanden auf dem Grundstück beide Tatverdächtige und nahmen diese vorläufig fest. Dabei handelt es sich um zwei 41- und 18 Jahre alte Viersener. Beide hatten Rucksäcke mit Werkzeugen dabei. An einer Eingangstür auf der Rückseite des Gebäudes fanden die Beamten frische Einbruchspuren. Die weiteren Ermittlungen zu den Tatumständen dauern an. /wg (372)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell