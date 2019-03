Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Beifahrerin eines Kradfahrers schwer verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Am Sonntag, gegen 17:15 Uhr, kam auf der Tönisvorster Str. vor dem Irmgardis Krankenhaus in Süchteln ein 25jähriger Anrather Kradfahrer zu Fall, dabei verletzte sich seine 26jährige Beifahrerin ebenfalls aus Anrath schwer und wurde dem AKH in Viersen zur stationären Behandlung zugeführt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Johannes-Theodor Pasch

Telefon: 02162 / 377 - 1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162 / 377 - 1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell