Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Defekter Scheinwerfer bringt Licht ins Dunkel - Polizei stoppt Auto ohne Zulassung

Viersen-Dülken (ots)

Am späten Sonntagabend hielt eine Streifenwagenbesatzung der Viersener Polizei einen Pkw auf der Melcherstiege an. Grund war ein defekter Frontscheinwerfer. Die Einsatzkräfte stellten bei der Überprüfung von Fahrer und Fahrzeug folgendes fest: Der Fahrer, ein 21-jähriger Viersener, war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weiter war der Pkw nicht zugelassen und verfügte daher auch nicht über eine Versicherung. Die Kennzeichen, die der 21-Jährige an den Wagen montiert hatte, waren im Februar als gestohlen gemeldet worden. Die Einsatzkräfte fertigten entsprechende Anzeigen, das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. /wg (370)

