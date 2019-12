Polizei Steinfurt

POL-ST: Fahren unter Alkoholeinfluss

Hörstel, Rheine, Steinfurt-Bo., Lienen (ots)

Ort: Hörstel, Friedrich-Wilhelm-Straße Zeit: Samstag, 14.12.2019, 11.35 Uhr In Höhe des Püsselbürener Damm hat es einen Auffahrunfall gegeben. Der 22-jährige Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Eine Zeugin konnte den Fahrer kurze Zeit später stoppen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrzeugführer einen Wert von 1,2 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Ort: Rheine, Lingener Damm Zeit: Samstag, 14.12.2019, 23.30 Uhr Zeugen beobachteten wie ein Mann in Schlangenlinien auf dem Lingener Damm fuhr. Der Fahrer konnte an der Matthiasstraße angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Ort: Steinfurt-Bo., Johannisstraße Zeit: Samstag, 14.12.2019, 22.15 Uhr Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei einer 47-jährigen Fahrerin deutliche Ausfallerscheinungen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen.

Ort: Lienen, Lengericher Straße Zeit: Freitag, 13.12.2019, 23.00 Uhr Ein 25-jähriger Mann aus Lienen kam mit seinem Fahrzeug in einer Kurve von der Fahrbahn ab und fuhr in Sträucher am Fahrbahnrand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,0 Promille. Dem 25-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Ort: Lienen, Kattenvenner Straße Zeit: Samstag, 14.12.2019, 03.00 Uhr Zwei Männer aus Lienen, 19 und 25 Jahre alt, sind mit ihrem Fahrzeug in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen eine Straßenlaterne gefahren. Das Fahrzeug prallte danach gegen einen Baum und kam dann auf der Straße zum Stehen. Der 19-jährige gab an, das Fahrzeug gefahren zu haben. Es konnte allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass der 25-Jährige das Fahrzeug geführt hat. Deshalb wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen in diesem Fall laufen.

