Polizei Steinfurt

POL-ST: Brand eines Altkleidercontainers

Ibbenbüren (ots)

Am Freitagvormittag (13.12.2019), gegen 11.23 Uhr, sah ein Autofahrer an der Laggenbecker Straße einen brennenden Altkleidercontainer. Die hinzugerufene Feuerwehr musste den Altkleidercontainer aufbrechen, um das Feuer löschen zu können. Zeugen, die Hinweise zu diesem Brand geben können, werden gebeten die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315, zu informieren.

