Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Heilbronn vom 29.11.2019 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: auf dem Herd vergessenes Essen zerstört die Küche

Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr Heilbronn zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Heilbronner Südosten gerufen. Vor Ort erwartete die Feuerwehr eine durch Feuer zerstörte Küche. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein auf dem Herd vergessenes Essen die Ursache für den Küchenbrand war, welcher glücklicherweise durch Nachbarn gelöscht werden konnte. Die Bewohner der Wohnung, ein älteres Ehepaar, wurde mit leichten Verletzungen zur ärztlichen Versorgung ins Klinikum verbracht. In der Küche entstand Sachschaden von ca. 2000 Euro. Die Feuerwehr war mit 3 Fahrzeugen vor Ort.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-3333

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell