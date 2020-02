Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Veranstaltungsbesucher stürzt Treppe hinunter - erhebliche Kopfverletzungen

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Löffingen;]

Am Sonntagmorgen, 16.02.2020 gg. 01:30 Uhr stürzte ein 28-jähriger Besucher einer Fastnachtsveranstaltung in der Dreischluchtenhalle in Löffingen-Bachheim rückwärts eine Treppe in der Festhalle hinunter. Hierbei zog er sich erhebliche Kopfverletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik gebracht. Momentan liegen aus polizeilicher Sicht keine strafbaren Handlungen vor, Zeugen werden jedoch gebeten, sich beim Polizeiposten Löffingen, Tel. 07651 9336-0, zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

SB: PK, 07651 9336-125

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell