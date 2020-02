Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Unbekannte versuchen, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen

Unbekannte versuchten am Samstag, 15.02.2020, in der Zeit von 21-23.50 Uhr, in eine Wohnung in der Neustraße einzubrechen. Sie drangen auf bislang unbekannte Weise in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses ein. An einer Wohnungstür beschädigten sie das Türschloss. Bis in die Wohnung gelangten sie nicht. Der Sachschaden dürfte bei circa 100 Euro liegen. Hinweise nimmt die Kripo Emmendingen entgegen (Tel. 07641 582-0).

