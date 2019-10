PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, 18.10.2019

Hofheim (ots)

1. Dieb nutzt Wasserglastrick, Flörsheim am Main, Weilbach, Schillerstraße, Donnerstag, 17.10.2019, 12:45 Uhr

(jn)Ein Trickdieb hat am Donnerstagmittag in einem Einfamilienhaus in Flörsheim einen Geldbeutel gestohlen. Gegen 12:45 Uhr klingelte der ca. 40 Jahre alte, etwa 1,70 Meter große und schlanke Mann an der Haustür einer 75-Jährigen in der Schillerstraße und bat um ein Glas Wasser. Angeblich sei er zudem ein Bekannter des Ehemanns der späteren Geschädigten. Hilfsbereit gewährte sie dem Kriminellen Einlass in die eigenen vier Wände, wo dieser einen unbeobachteten Moment nutzte, um den Geldbeutel der Dame zu stehlen. Anschließend verließ der Mann mit Schirmmütze, olivgrüner Jacke und polnischem Dialekt das Haus und verschwand auf einem Fahrrad.

Hinweise zu der Tat oder dem Täter nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

2. Autoscheibe eingeschlagen - Portemonnaie gestohlen, Flörsheim am Main, Wicker, Flörsheimer Straße, Donnerstag, 17.10.2019, 07:38 Uhr bis 08:26 Uhr

(jn)Im Flörsheimer Stadtteil Wicker ist am Donnerstagmorgen die Scheibe eines Pkw eingeschlagen und im Anschluss ein Geldbeutel aus dem Innenraum des Wagens entwendet worden. Das Fahrzeug, ein weißer Toyota, parkte zwischen 07:38 Uhr und 08.26 Uhr am Fahrbahnrand der Flörsheimer Straße auf Höhe der Hausnummer 41. In diesem Zeitraum schlugen ein oder mehrere Langfinger die Scheibe der Beifahrertür ein und ließen das auf dem Beifahrersitz abgelegte Portemonnaie mitgehen. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Hofheimer Kriminalpolizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

Immer wieder warnt die Polizei davor, Wertgegenstände nicht offen in Kraftfahrzeugen liegen zu lassen und damit derartige Tatgelegenheiten für Diebe gar nicht erst zu schaffen. Im Idealfall lassen Sie Sachen von Wert gar nicht im Auto liegen - auch nicht versteckt - da erfahrene Diebe jedes Versteck kennen. Autos sind kein Safe!

3. Mit kleinen Problemen gekommen, mit großen Problemen gegangen, Polizeistation Eschborn, Hauptstraße 300, Donnerstag, 17.10.2019, 13:30 Uhr

(jn)Am Donnerstagmittag endete ein Besuch der Polizeistation in Eschborn für einen 27-jährigen Bad Sodener mit einer Blutentnahme und der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachtes der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss. Der 27-Jährige war gegen 13:30 Uhr auf den Parkplatz der Eschborner Wache gefahren, um eine Angelegenheit bezüglich eines Verkehrsunfalles zu klären. Während dem Gespräch bemerkte der geschulte Polizist dann mehrere Auffälligkeiten, die darauf hindeuteten, dass der Betroffene unter Drogeneinfluss stehen könnte. Deshalb wurde anschließend unter anderem ein Drogenvortest durchgeführt, der positiv auf Kokain reagierte. Jetzt muss sich der 27-Jährige auf weitere Konsequenzen einstellen.

4. Verkehrstage Ost - Polizei kontrolliert mit Ordnungsämtern, Schwalbach am Taunus, Eschborn, Bad Soden am Taunus, Sulzbach (Taunus), Donnerstag, 17.10.2019

(jn)Gestern fanden im östlichen Main-Taunus-Kreis wieder einmal die Verkehrstage Ost statt, in deren Rahmen die Polizei gemeinsam mit den Ordnungsämtern Schwalbach, Eschborn, Bad Soden und Sulzbach Verkehrskontrollen durchgeführt haben. Insgesamt stellten die Kontrollkräfte etwa 60 Ordnungswidrigkeiten fest. Im Hinblick auf die kürzer werdenden Tage wurde bei den Kontrollen ein besonderes Augenmerk auf die Beleuchtungseinrichtung der Fahrzeug gelegt.

5. Berauscht im Transporter unterwegs, Hattersheim am Main, Mainzer Landstraße, Donnerstag, 17.10.2019, 14:25 Uhr

(jn)Ein 25-jähriger Mann aus Bischofsheim ist am Donnerstagnachmittag bei Hattersheim in eine Verkehrskontrolle geraten, bei der festgestellt wurde, dass er unter Drogeneinfluss stand. Gegen 14:25 Uhr unterzogen die Beamten aus Hofheim den Fahrer eines Transporters auf der Mainzer Landstraße einer Verkehrskontrolle. Neben unterschiedlichen Ausfallerscheinungen bestätigte auch ein freiwilliger Drogenvortest den Verdacht, dass der 25-Jährige zuvor Drogen genommen haben könnte. Zwecks Blutentnahme wurde der Betroffene zur Polizeistation in Hofheim gebracht. Das ausstehende Blutergebnis soll nun Auskunft darüber geben, ob er tatsächlich einen Pkw unter Drogeneinfluss geführt hat.

6. Vorfahrtsmissachtung führt zu Zusammenstoß, Flörsheim am Main, Rheinallee, Dalbergstraße, Donnerstag, 17.10.2019, gegen 21:40 Uhr

(jn)Nach einer Vorfahrtsmissachtung hat sich gestern Abend in Flörsheim ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ereignet. Den Angaben der Unfallbeteiligten zufolge befuhr ein 23-jähriger Rüsselsheimer am Steuer eines Audi gegen 21:40 Uhr die Rheinallee in Flörsheim, aus Richtung Wickerer Straße kommend. Zeitgleich beabsichtigte der 32-jährige Fahrer eines BMW, nach links auf die Rheinallee einzubiegen, wobei er augenscheinlich die Vorfahrt des von links kommenden Audi missachtete. Beide Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich, woraufhin eine 31-jährige Mitfahrerin des Audi, welche hinter dem Fahrer saß, ärztlich behandelt und im weiteren Verlauf in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wie hoch der Gesamtschaden ist, steht derzeit noch nicht fest.

7. Aktueller Blitzerreport für den Main-Taunus-Kreis für die 43. Kalenderwoche

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Donnerstag: B8, Gemarkung Liederbach, AS Liederbach

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

