Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Einbruchsversuch gescheitert

Niefern-Öschelbronn (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten am Samstag gegen 20:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Schönblick in Niefern-Öschelbronn einzubrechen. Ein Bewohner des Hauses war zum Tatzeitpunkt in dem Gebäude. Der Mann vernahm Geräusche und ging diesen nach. Er konnte lediglich zwei Personen erkennen, welche die Flucht in Richtung Ostendstraße ergriffen. Beim Eintreffen der Polizei wurden Hebelspuren festgestellt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07041/96930, mit dem Polizeirevier Mühlacker in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell