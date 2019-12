Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Unfall alkoholisiert verursacht

Karlsruhe (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den eine 49-jährige Golf-Fahrerin mit über zwei Promille am späten Samstagabend angerichtet hat.

Gegen 23.30 Uhr fuhr die Fahrerin vermutlich aufgrund ihrer alkoholischen Beeinflussung, beim Abbiegen von der Kaiserstraße in die Karlsruher Straße, gegen ein Verkehrszeichen. Anschließend fuhr die Dame auf der S-Bahnlinie in die Haltestelle "Rathaus" ein und blieb bei dem Versuch zurück auf die Fahrbahn zu gelangen am Hochbaubordstein der S-Bahn Haltestelle hängen. Ihr Fahrzeug wurde dabei aufgebockt, sodass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Aufgrund dessen musste der Straßenbahnverkehr auf der Strecke vorübergehend eingestellt werden. Bei der Unfallaufnahme schlug den Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt erheblicher Alkoholgeruch entgegen, weshalb die Unfallverursacherin erst einmal eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben musste.

