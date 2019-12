Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: 11-jähriger Radfahrer schwerverletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 13:30 Uhr, wollte ein 11-jähriger Fahrradfahrer aus Marl einen Fußgängerüberweg auf der Carl-Duisbergstraße, Höhe Römerstraße überqueren. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem Linienbus (Fahrer: 53 Jahre, Dorsten). Der 11-Jährige wischte an der Fahrzeugseite entlang und kam zu Fall. Anschließend wurde ein Bein vom Hinterrad des Busses überrollt. Der Radfahrer wurde schwerverletzt in eine Kinderklinik transportiert. Es enstand kaum Sachschaden.

