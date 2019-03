Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht Parkplatz Schloßhotel

Edesheim, Luitpoldstraße 9 (ots)

Edesheim, Luitpoldstraße 9, Parkplatz Schloßhotel, 07.03.2019, 08:00 Uhr - 08.03.2019, 13:30 Uhr. Durch den Halter wurde auf der Dienststelle gemeldet, dass er seinen PKW Opel vor dem Schloßhotel in Edesheim in einer Parkbucht abgestellt hatte. Als er wieder zu seinem PKW kam, stellte er fest, dass dieser beschädigt war. Es dürfte ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstanden sein. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/955-0 und unter piedenkoben@polizei.rlp.de melden.

