Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Vorderrad eines Fahrrades sichergestellt - Polizei sucht geschädigten Fahrradfahrer

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 17.2.2020, gegen 21.55 Uhr, stellte die Polizei im Bereich des Bahnhofs Emmendingen ein Vorderrad eines Fahrrades bei einer Personenkontrolle sicher. Es stammt vermutlich aus einem zuvor begangenen Diebstahl. Die Polizei sucht einen eventuellen Geschädigten, dem am Montagabend ein Vorderrad an seinem Fahrrad entwendet wurde. Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0.

