Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Unfall mit schwerverletztem Kleinkraftradfahrer

Freiburg (ots)

Am Montag, 17.02.20, gegen 20.30 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Kleinkraftradfahrer auf der B3 von Eimeldingen in Richtung Efringen-Kirchen. Hier wurde er offensichtlich von einem 24-jährigen Nissan-Fahrer übersehen, der die B3 auf dem Verbindungsweg von Fischingen kommend querte. Der Zweiradfahrer prallte seitlich in den Nissan und wurde schwer verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Eine Beifahrerin im Nissan wurde durch Glassplitter leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

