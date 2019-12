POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Konstanz

Unfallflucht nach Parkrempler

Vermutlich beim Vorbeifahren kam es am Donnerstag zwischen 06.45 Uhr und 13.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Lohnerhofstraße zu einem Sachschaden von über 1.000 Euro. Ein unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen geparkten Audi und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, entgegen.

Radolfzell

Einbruch in Keller

Ein unbekannter Täter hebelte zwischen Dienstag, 09.30 Uhr, und Mittwoch, 08.00 Uhr, vermutlich mit einem Brecheisen mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Konstanzer Straße auf. Hierbei entwendete der Unbekannte ein schwarzes Mountainbike der Marke "Scala", ein rotes Rennrad der Marke "Casattti", einen Fahrradhelm sowie Fahrradschuhe. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden bedarf weiterer Abklärungen. Personen, die in dem Zeitraum Verdächtiges in der Straße wahrgenommen haben oder Angaben über den Verbleib der Fahrräder geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu melden.

Öhningen

Mehrere Pkw zerkratzt

Ein unbekannter Täter zerkratzte am vergangenen Wochenende zwei Fahrzeuge, einen VW Polo und einen Peugeot, die auf dem frei zugänglichen Abstellplatz einer Firma in der Oberdorfstraße, Ecke "Im Grund", abgestellt waren. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von über 2.000 Euro. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735/9710-0, zu wenden.

Öhningen

Verkehrsunfall

Beim Rangieren an der Baustelle auf Höhe von Schloss Marbach am Donnerstagmorgen gegen 10.00 Uhr touchierte der 59-jährige Lenker einer Sattelzugmaschine einen auf dem Geh- und Radweg neben der L 192 verbotswidrig abgestellter Pkw. Hierbei entstand ein Sachschaden von über 5.000 Euro.

Singen

Betrugsversuche durch "falsche Polizeibeamte"

Am Mittwochabend kam es im Stadtgebiet Singen zu mehreren Anrufen von falschen Polizeibeamten, welche auf die bekannte Masche versuchten, die zumeist lebensälteren Anschlussinhaber zu verunsichern und hierdurch zur Aushändigung von Geld und Wertgegenständen zu bewegen. Als Geschichte wurde wie üblich vorgetragen, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei und die Wohnungen der Angerufenen nun auch gefährdet wären. In allen bislang bei der Polizei bekannt gewordenen Fällen wurden die betrügerischen Absichten durchschaut und die Gespräche seitens der Angerufenen beendet. Es kam bislang zu keinem Vermögensschaden.

Engen

Verkehrsunfall - Fußgänger übersehen

Leichte Verletzungen zog sich eine 69-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 16.00 Uhr in der Bahnhofstraße zu. Eine 48-jährige Pkw-Lenkerin rollte rückwärts aus einer Parklücke und übersah hierbei die hinter dem Fahrzeug befindliche Passantin. Durch den leichten Aufprall stürzte die 69-jährige und verletzte sich hierbei leicht. Der Rettungsdienst erschien vor Ort, wurde jedoch von der Frau nicht in Anspruch genommen, sie begab sich selbständig ins Krankenhaus.

Stockach

Radlader gestohlen

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum zwischen Montag, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 07.30 Uhr, einen roten Radlager mit der weißen Aufschrift O & K, der in einem umzäunten Gelände im Lochacker abgestellt war. Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Radladers nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, entgegen.

