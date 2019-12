Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Hoher Sachschaden nach Dachstuhlbrand

Engen-Anselfingen/Landkreis Konstanz (ots)

Sachschaden von insgesamt über 250.000 Euro entstand bei einem Dachstuhlbrand in der vergangenen Nacht in der Unterdorfstraße in Engen-Anselfingen. Die Bewohnerin der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses wurde gegen 02.45 Uhr durch Hundegebell geweckt und stellte daraufhin einen Brand im Bereich des hölzernen Balkons fest. Ihr gelang es daraufhin, sich mit ihren drei ebenfalls in der Wohnung befindlichen Kindern in Sicherheit zu bringen und die anderen Hausbewohner zu alarmieren, sodass diese das Haus auch rechtzeitig verlassen konnten. Das Feuer, welches zwischenzeitlich auf den Dachstuhl übergegriffen hatte, konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Engen und Anselfingen, die mit mehreren Einsatzfahrzeugen und etwa 60 Einsatzkräften vor Ort waren, rasch unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt, das Haus ist aktuell jedoch unbewohnbar. Nach Erstversorgung durch Kräfte des DRK und Notfallseelsorger am Einsatzort konnten alle Bewohner vorübergehend anderweitig unterkommen. Die Ursache für den Brandausbruch ist derzeit noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

