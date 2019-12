Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

-- Friedrichshafen

Gefährliche Körperverletzung

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei Männer im Alter von 19 und 21 Jahren, die am Mittwoch gegen 15 Uhr in der Ernst-Lehmann-Straße zwei Männer geschlagen haben sollen. Eine Zeugin teilte der Polizei eine Schlägerei mit, die jedoch noch während des Telefonats beendet wurde und die Personen getrennte Wege gingen. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die zuvor beschriebenen Personen angetroffen und kontrolliert werden. Da die Beteiligten widersprüchliche Angaben machen, werden unabhängige Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können. Diese werden an das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, erbeten.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Vermutlich bei der Vorbeifahrt beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Zeitraum von Mittwoch, 17 Uhr, bis zum heutigen Donnerstag, 06.30 Uhr, einen in der Margaretenstraße abgestellten VW Jetta. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu informieren.

Eriskirch

Verkehrsunfall

Vermutlich weil eine 80-jährige Frau beim Einparken das Gas- und Bremspedal verwechselt hatte, fuhr sie am Mittwoch gegen 10 Uhr in der Greuther Straße gegen einen Renault, der durch die Wucht des Aufpralls auf den davorstehenden VW geschoben wurde. Die Seniorin blieb unverletzt, es entstand jedoch Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Langenargen

Vorfahrt missachtet

Rund 15.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 12.15 Uhr an der Kreuzung Kressbronner Straße / Tettnanger Straße ereignet hat. Ein 35-jähriger Mazda-Lenker befuhr die Kressbronner Straße, bog nach rechts in die Tettnanger Straße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 59-jährigen Sattelzuglenkers. Beide Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt, der Mazda wurde durch die Kollision jedoch stark beschädigt.

Langenargen

Falscher Polizeibeamter

Beinahe Opfer eines Betrugs wurde am Mittwoch gegen 17 Uhr eine 84-jährige Frau aus Langenargen, die von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen wurde. Der Betrüger fragte die Seniorin, ob ihr bereits aufgefallen sei, dass von ihrem Bankkonto 18.000 Euro auf ein ausländisches Konto transferiert wurden und dahinter ein korrupter Bankmitarbeiter stecke. Um diesen Bankbeschäftigten zu überführen, wäre ihre Mithilfe erforderlich. Die 84-Jährige wurde aufgefordert, bei der Bank 16.000 Euro abzuheben, danach würde sich der angebliche Polizeibeamte wieder melden. Als die Seniorin zur Bank ging und das Geld abheben wollte, wurde dies von der Bankangestellten nicht ausbezahlt. Diese informierte den Sohn der Frau und anschließend die Polizei. Ein Schaden ist somit nicht entstanden.

Markdorf

Pkw-Diebstahl - Fahndung

Gesucht wird ein entwendeter grauer Smart Fortwo Coupe mit dem Kennzeichen FN-AM 65, der am Mittwoch gegen 22.15 Uhr auf einem Parkplatz gegenüber des Bildungszentrums abgestellt war. Ein unbekannter Täter betrat das unverschlossene Bildungszentrum, begab sich in die Umkleidekabine der Sporthalle und entwendete aus einer Jackentasche einen Schlüsselbund, an dem sich der Fahrzeugschlüssel des Smart befand. Mit diesem öffnete der Täter den Pkw und fuhr davon. Personen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, in Verbindung zu setzen.

Heiligenberg

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch gegen 16 Uhr am Postplatz vor dem Schlosscafe einen am linken Fahrbahnrand abgestellten Daimler-Benz. Ohne sich um den Sachschaden von rund 7.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Laut einer Zeugin soll ein blau / orangefarbener Lkw gegen den Daimler-Benz gefahren sein. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Salem, Tel. 07553/82690, zu informieren.

L 195 / Owingen

Verkehrsunfall Ein Sachschaden von rund 18.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 11 Uhr an der Einmündung Kreuzstraße / L 195 ereignet hat. Ein 31-jähriger Fiat-Lenker befuhr die Kreuzstraße in Richtung L 195 und missachtete an der Einmündung die Vorfahrt einer von links kommenden 53-jährigen Daimler-Benz-Lenkerin. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Daimler-Benz ins Schleudern und kollidierte mit einem an der Bushaltestelle stehenden Omnibus. Vorsorglich wurde die 53-Jährige mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, nach jetzigem Stand blieb sie jedoch unverletzt.

Überlingen-Bonndorf

Autofahrer touchiert Fußgänger

Aus unbekannter Ursache kam ein 46-jähriger Autofahrer am Mittwoch gegen 18.30 Uhr in der Stockacher Straße von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Gehweg und touchierte hierbei einen Fußgänger leicht am Oberarm. Der Fußgänger, der dort mit sein Hund unterwegs war, blieb unverletzt. Ohne anzuhalten fuhr der Autofahrer weiter in Richtung Winterspüren. Sofort eingeleitete Ermittlungen führten zu dem 46-Jährigen, der an seiner Wohnanschrift angetroffen und kontrolliert werden konnte. Die Führerscheinstelle wurde über den Sachverhalt informiert.

Kratzer

07531/995-1016

