POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Betrügerisches Fax

Eine 63-jährige Frau erhielt am Mittwoch ein Fax aus Spanien, ausgestellt von einer angeblichen Rechtsanwältin. In diesem Schreiben wurde der Empfängerin mitgeteilt, dass sie aufgrund einer Namensgleichheit als Erbin eines im Jahr 2008 Verstorbenen in Frage käme. Dieser habe ein Vermögen von 12 Millionen Dollar. Dem Erben würden 75 Prozent und der Rechtsanwältin 25 Prozent von diesem Betrag als Schenkung zustehen. Wenn die Geschädigte Interesse an der Sache habe, solle diese die Rechtsanwältin unter angegebener Email-Adresse kontaktieren. Bei dieser Art der Kontaktaufnahme handelt es sich um einen Versuch, die Empfänger durch Geldversprechen dazu zu bringen, hohe Gebühren auf ausländische Konten zu transferieren, um die Auszahlung des angeblichen Vermögens, das in Wirklichkeit gar nicht existiert, zu veranlassen.

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Rund 7000 Euro Sachschaden entstand am Mittwoch gegen 16.30 Uhr bei der Kollision zweier Pkw in der Anton-Günther-Straße, im Bereich der Auffahrt zur B 32. Der 51-jährige Lenker eines Fiat-Ducato befuhr mit drei weiteren Insassen die Anton-Günther-Straße und wollte bei der Shell-Tankstelle nach rechts auf die B32 in Fahrtrichtung Sigmaringen abbiegen. Dabei übersah er eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 62-jährige Citroen-Fahrerin und kollidierte mit dem Wagen. Beim Unfall wurde niemand verletzt, beide PKW waren noch fahrbereit.

Sigmaringen

Betrug an der Haustür

Die Polizei Sigmaringen ermittelt gegen einen unbekannten Mann, der am heutigen Donnerstag gegen 09.45 Uhr mit einem roten Kastenwagen mit KA-Kennzeichen (mehr nicht bekannt) bei einem Wohnhaus in Laiz vorfuhr und gegenüber einem Mieter angab, den Stromzähler auswechseln zu wollen. Der Unbekannte trug blaue Arbeitskleidung, hatte dunkle Haare und eine stabile Figur. Er teilte dem 54-jährigen Bewohner mit, dass er jetzt den Stromzähler im Haus auswechseln müsse, was der Mieter jedoch ablehnte. Anschließend forderte der Unbekannte 95 Euro für die Anfahrtskosten, was der 54-Jährige ebenfalls ablehnte und die Haustür zuzog. Seitens der Polizei wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Vorfall um eine versuchte Straftat handelt. Das Polizeirevier bittet daher Personen, bei denen der unbekannte Mann ebenfalls geklingelt hat oder die weitere sachdienliche Angaben machen können, sich unter Tel. 07571 104 0 zu melden.

Gammertingen

"Käsefall" weitet sich aus

Nachdem bereits am vergangenen Samstag in der Bubenhofenstraße von einem Unbekannten an Häusern und an einem Pkw Scheiblettenkäse verteilt worden war (wir berichteten), wurde nunmehr dasselbe Phänomen in der Schwedengasse festgestellt. Als eine 68-jährige Bewohnerin eines Hauses am gestrigen Mittwoch gegen 15.30 Uhr heimkam, fand sie an der Haustür ein Stück Speck und mehrere Scheiben Scheiblettenkäse. Auch hier sind die Hintergründe völlig unklar. Sachschaden war nicht entstanden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gammertingen, Tel. 07574 921687, entgegen.

Bericht vom 03.12.:

Gammertingen

Grober Unfug

"Als absoluter Käse" kann im wahrsten Sinne der Redensart ein Vorfall vom vergangenen Wochenende in der Bubenhofenstraße betitelt werden. Ein Unbekannter verteilte dort im Zeitraum zwischen Samstag, 23.00 Uhr, und Sonntag, 12.00 Uhr, etliche Portionen Scheiblettenkäse, die er auf ein Auto legte und an verschiedenen Stellen zweier Häuser deponierte. Der Hintergrund des Vorfalls ist unbekannt, Sachschaden entstand nicht.

Gammertingen

Unfall- Zeugenaufruf

Ein unbekannter Fahrer eines Klein-Lkw mit Anhänger entfernte sich am Mittwoch gegen 05.30 Uhr in der Reutlinger Straße (B 313) nach einem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle. Auf Höhe eines Geschäfts im Bereich der Hausnummer 2 war der Fahrer zu weit nach links geraten und mit einem Fiat-Punto seitlich kollidiert, dabei entstand Sachschaden von rund 5000 Euro. Der 53-jährige Lenker des Fiat hielt sofort an, der Fahrer des unbekannten Klein-Lkw kehrte jedoch nicht an die Unfallstelle zurück, sondern setzte seine Fahrt fort. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Gammertingen, Tel. 07574 921687, erbeten.

Herbertingen

Polizeieinsatz nach Streit

Aus unbekannten Gründen eskalierte in der Nacht auf den heutigen Donnerstag gegen 00.15 Uhr ein Nachbarschaftsstreit in der Hauptstraße. Ein 53-jähriger Mann schlug im Verlauf eines Wortgefechts seine 40-jährige Nachbarin mit der Faust ins Gesicht und verletzte sie schwer. Der Mann wurde wegen Körperverletzung zur Anzeige gebracht.

