Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Leichtverletzte am Paradieser Weg

Soest (ots)

Eine leicht verletzte Autofahrerin und circa 1.700 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei heute, gegen 7.45 Uhr, nach einem Verkehrsunfall am Paradieser Weg. Eine 26-jährige Soesterin befuhr mit ihrem VW den Goldschmiedeweg in Richtung Paradieser Weg, um dort nach links in den Paradieser Weg abzubiegen. Hierbei übersah sie eine, von links kommende, 49-jährige Autofahrerin aus Bad Sassendorf mit ihrem Seat. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Autos zusammen. Anschließend musste die Frau aus Bad Sassendorf mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

