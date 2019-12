Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Vorsicht Glättegefahr

Soest (ots)

Eine 64-jährige Soester Radfahrerin befuhr heute Morgen, gegen 9.50 Uhr, den Lendringser Weg in Richtung Innenstadt, als sie von dort aus an der Hamburger Straße nach rechts abbiegen wollte, rutschte sie mit dem Fahrrad auf der glatten Fahrbahn weg und fiel hin. Sie wurden mit dem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. (reh)

