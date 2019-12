Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Einbrecher in der Bunte Straße

Lippetal (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen gestern, 17 Uhr, und heute, 10.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Bunte Straße in Lippborg ein. Sie hebelten eine Feuerschutztür auf und durchsuchten das Objekt. Beute machten sie hierbei jedoch nicht. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

