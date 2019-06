POL-HL: HL- St. Jürgen : Fahrradkontrollen in der Possehlstraße

Polizeidirektion Lübeck

Freitagmorgen (21.06.2019) hat die Polizei in der Possehlstraße in Lübeck Fahrradkontrollen durchgeführt. Ziel der Maßnahme war die Einhaltung des Durchfahrtsverbots für Radfahrer. In 45 Minuten registrierten die Beamten 30 Verstöße.

Freitagmorgen, 07.15 Uhr, Radweg Possehlstraße, zwischen Behördenhaus und Berliner Platz: Für jedermann gut erkennbar in ihren gelben Westen stehen die Beamten der Polizeidirektion Lübeck an dem linksseitig verlaufenden Radweg. Das Befahren des Radweges entgegen gesetzt der Fahrtrichtung ist hier untersagt. Ein gesondert aufgebautes Verkehrsschild weist die Radler daraufhin. Sie müssen in Höhe der Einmündung Welsbachstraße absteigen, die Ampel überqueren und können danach auf der rechten, korrekten Radwegführung weiter in Richtung Berliner Platz fahren. Cay-Dietrich Fischer, Torsten Stieler und Frank Jeschkowski kontrollieren, ob die Radfahrer sich an das Durchfahrtsverbot halten. Aus gutem Grund:

Wer verbotswidrig den Radweg weiter befährt, kommt knapp 200 Meter später am stark befahrenen Kreisverkehr Berliner Platz an. Dort biegen einige Radler spitz nach rechts in den Kreisverkehr ein. Für PKW-Fahrer oder Radler, die sich im Kreisverkehr befinden oder diesen in Richtung Possehlstraße verlassen wollen, sind diese plötzlichen Fahrmanöver mit Richtungsänderung schwer vorherzusehen, da sie sich ohnehin schon auf viele andere Fahrbeziehungen konzentrieren müssen. Im schlechtesten Fall fahren die Radler entgegen gesetzt der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr ein.

Cay-Dietrich Fischer von der Polizeidirektion Lübeck: "Wir wollen, dass die Radfahrer verantwortungsbewusst und regelkonform fahren, um im Endeffekt Verkehrsunfälle mit schweren Verletzungen zu verhindern".

Trotz ihrer guten Erkennbarkeit und der Möglichkeit für Radler, noch rechtzeitig abzusteigen, stellten die Beamten in den knapp 60 Minuten 30 Verstöße fest. Die Betroffenen müssen jetzt mit einem Verwarnungsgeld von 15 Euro rechnen. Viel wichtiger jedoch: Alle Angehaltenen zeigten sich einsichtig und verständnisvoll, sahen ihren Fahrfehler ein. Die Kontrollen werden fortgesetzt.

