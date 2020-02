Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte - 48-jährige Disko-Besucherin greift Polizeibeamte und Feiernde an

Nürnberg (ots)

Am Sonntag (9. Februar), kurz nach Mitternacht, hat eine 48-jährige Besucherin einer Diskothek im Nürnberger Hauptbahnhof zunächst zwei junge Frau geschlagen. Anschließend griff sie drei einschreitende Beamte der Bundespolizei tätlich an.

Die 49-jährige Ukrainerin war in der Diskothek mit zwei jungen Frauen in Streit geraten und hatte diese geschlagen. Aus diesem Grund verwiesen die Türsteher die Frau aus der Diskothek. Unzufrieden mit dieser Maßnahme, gebärdete sie sich vor dem Eingang zur Disko aggressiv gegen die Security-Mitarbeiter, die daraufhin die Bundespolizei verständigten. Auch gegenüber den Beamten trat die Frau aggressiv auf, so dass die Identitätsfeststellung auch wegen der sprachlichen Barriere vor Ort nicht möglich war. Gegen die Mitnahme zur Dienststelle wehrte sich die Ukrainerin, bespuckte die Polizeibeamten und trat nach ihnen. Schließlich musste die renitente Frau gefesselt und ihr ein Spuckschutz angelegt werden. In der Dienststelle beleidigte sie die Beamten und trat zwei Polizisten gegen die Beine. Die drei angegriffenen Polizeibeamten wurden nicht verletzt und konnten ihren Dienst fortsetzen. Eine 20-jährige Disko-Besucherin hatte Kratzer im Gesicht erlitten und klagte über Kopfschmerzen.

Die Bundespolizei ermittelt nun gegen die Tatverdächtige wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidung.

Rückfragen bitte an:

Bernhard Turba

Bundespolizeiinspektion Nürnberg

Bahnhofsplatz 6 - 90443 Nürnberg

Telefon: 0911 205551-105

E-Mail: bpoli.nuernberg.presse@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg mit den Revieren in Augsburg,

Ingolstadt und Ansbach ist zuständig für die polizeiliche

Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Bereich der Anlagen der

Deutschen Bahn. Die Zuständigkeit umfasst 309 Bahnhöfe und

Haltepunkte sowie 1823 Streckenkilometer in Mittelfranken,

Nordschwaben, dem nördlichen Oberbayern und dem Landkreis Forchheim.

Dies entspricht etwa 23 Prozent der Fläche Bayerns.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell