Bundespolizeidirektion München: Kioskaufbruch in Harthaus: Bundespolizei sucht nach Zeugen

Lkr. Fürstenfeldbruck (ots)

Am Samstagmorgen (8. Februar) brachen bislang unbekannte Täter in einen Bahnhofskiosk am S-Bahnhaltepunkt Harthaus, Gemeinde Germering, ein und entwendeten eine größere Menge Tabakwaren. Die Bundespolizeiinspektion München sucht nach Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Zwei Zeugen beobachteten gegen 01:30 Uhr, wie zwei maskierte Männer sich von einem Kiosk am S-Bahnhaltepunkt Harthaus, Gemeinde Germering, mit Plastiktüten entfernten. Sie erkannten in den Tüten eine nicht unerhebliche Menge an Zigarettenschachteln. Kurz darauf sahen sie, dass in den Bahnhofskiosk gewaltsam eingebrochen worden war und informierten per Notruf die Polizei.

Mehrere Streifen von Landes- und Bundespolizei begaben sich daraufhin zum S-Bahnhaltepunkt und fahndeten - leider ohne Erfolg - im Nahbereich nach den Unbekannten.

Nach ersten Erkenntnissen entriegelten die Täter von außen einen Rollladen über dem Verkaufsfenster und schoben ihn dann nach oben. Die dahinterliegende Glasscheibe wurde zerschlagen, durch die Öffnung drangen die Täter in den Verkaufsraum und entnahmen offensichtlich wahllos eine noch nicht bekannte Menge von Verkaufswaren, augenscheinlich hauptsächlich Tabakwaren. Eine Gesamtsumme des entstandenen Stehl- und Sachschadens kann noch nicht genannt werden.

Die Bundespolizeiinspektion München ermittelt wegen Einbruchdiebstahls. Personen, die zum Vorfall und evtl. den beiden maskierten Männern oder zum Verbleib einer größeren Menge von Zigaretten geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 089/515550-111 mit der Bundespolizei in Verbindung zu setzen.

