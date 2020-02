Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Im Fernreisebus offenbar Medikamente geschmuggelt

Bundespolizei nimmt gesuchten Nigerianer bei Grenzkontrollen fest

Bild-Infos

Download

Rosenheim / A93 (ots)

Die Bundespolizei hat einen Nigerianer, der offenbar Medikamente in größeren Mengen nach Deutschland schmuggeln wollte, am Freitagmorgen (7. Februar) auf der A93 bei Kiefersfelden festgenommen. Der Insasse eines Fernreisebusses aus Italien konnte sich zudem nicht mit den Papieren ausweisen, die für den von ihm beabsichtigten Aufenthalt in Deutschland erforderlich gewesen wären. Der deutschen Justiz war der in Italien registrierte Afrikaner nicht unbekannt.

Wie sich bei der Überprüfung der Personalien herausstellte, ist die Staatsanwaltschaft in Trier an der Erreichbarkeit des 54-Jährigen interessiert. Grund der Aufenthaltsermittlung ist ein laufendes Verfahren wegen Betrugs. Die Beamten konnten im Rahmen der grenzpolizeilichen Befragung den offiziellen Wohnort des Mannes in Venetien ermitteln und diese Informationen der Trierer Staatsanwaltschaft zuleiten.

Im Gepäck des Busreisenden fanden die Bundespolizisten mehrere mit Folie umwickelte Pakete, in welchen sich ersten Erkenntnissen zufolge verschreibungspflichtige Medikamente befanden. Diese wurden sogleich sichergestellt. Die Rosenheimer Bundespolizei schaltete wegen des Verdachts der illegalen Einfuhr der Medikamente das zuständige Zollfahndungsamt München ein. Dort wurden Ermittlungen wegen offenkundiger Verstöße gegen das Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln und gegen die Abgabenordnung eingeleitet.

Mangels erforderlicher Einreisepapiere zeigten die Bundespolizisten den nigerianischen Staatsangehörigen, der sich eigenen Angaben zufolge aus "gewerblichen" Gründen in der Bundesrepublik aufhalten wollte, ferner wegen eines illegalen Einreiseversuchs an. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen musste der Nigerianer, dem die Einreise seitens der Bundespolizei verweigert wurde, das Land wieder verlassen. Er wurde der österreichischen Polizei überstellt.

Rückfragen bitte an:

Rainer Scharf (MSc)

Bundespolizeiinspektion Rosenheim

Burgfriedstraße 34 - 83024 Rosenheim

Telefon: 08031 80 26 2200

E-Mail: bpoli.rosenheim.oea@polizei.bund.de





Die Bundespolizeiinspektion Rosenheim liegt an der Schnittstelle

zweier Hauptschleuserrouten, der Balkan- und der Brennerroute. Sie

geht zwischen Chiemsee und Zugspitze besonders gegen die

Schleusungskriminalität vor. Im etwa 200 Kilometer langen Abschnitt

des deutsch-österreichischen Grenzgebiets wirkt sie zudem der

ungeregelten, illegalen Migration entgegen. Ferner sorgt die

Rosenheimer Bundespolizeiinspektion auf rund 370 Bahnkilometern und

in etwa 70 Bahnhöfen und Haltepunkten für die Sicherheit von

Bahnreisenden oder Bahnanlagen. Der bahn- und grenzpolizeiliche

Verantwortungsbereich der rund 450 Inspektionsangehörigen erstreckt

sich auf die Landkreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen,

Garmisch-Partenkirchen sowie auf die Stadt und den Landkreis

Rosenheim. Weitere Informationen erhalten Sie über oben genannte

Kontaktadresse, unter www.twitter.com/bpol_by oder

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell