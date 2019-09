Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Verkehrsunfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Marl

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten grauen Ford Fusion an der Straße "Am Alten Sportplatz". An dem Auto entstand ein Sachschaden von 1.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise liegen bislang nicht vor.

Marl

In der Nacht zu Freitag beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten schwarzen Mazda 2 an der Zollvereinstraße. An dem Fahrzeug entstand 1.500 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

Im Zeitraum zwischen Montagnachmittag und Donnerstagnachmittag beschädigte in unbekannter Autofahrer einen geparkten silbernen Opel Zafira. Der Pkw war an der Alten Niederstraße geparkt. Vor Ort konnte kein Hinweis auf den Verursacher ausgemacht werden.

Bottrop

In der Nacht zu Freitag wurde der VW Caddy in der Farbe lila einer 53-Jährigen aus Bottrop an der Johannesstraße beschädigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte an dem Fahrzeug einen Unfallschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro verursacht. Beschädigt sind der Kotflügel hinten rechts und die Heckstoßstange.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111.

