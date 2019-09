Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Recklinghäuser angefahren und geflüchtet

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 05:00 Uhr, wollte ein 36-Jähriger aus Recklinghausen an der Goethestraße in sein Auto einsteigen. Dabei wurde er von einem unbekannten Fahrzeugführer in einem Kleinwagen erfasst. Der Recklinghäuser stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Kleinwagen soll es sich möglicherweise um einen VW handeln. Weitere Hinweise liegen bislang nicht vor. Es entstand kein Sachschaden.

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

