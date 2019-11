Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tageswohnungseinbruch

Viersen-Dülken (ots)

Unbekannte erbeuten Schmuck.

Unbekannte hebelten am Donnerstag, 14.11.2019 zwischen 08:50 und 18:50 Uhr die rückwärtige Holztür eines freistehenden Einfamilienhauses an der Lindenallee auf und stahlen neben Bargeld auch Schmuck im Wert von wenigen Hundert Euro. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./mikö (1367)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Michael Köhler

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell