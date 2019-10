POL-KA: (Enzkreis) Neuenbürg - Alkoholisiert und ohne Führerschein im Auto mit falschen Kennzeichen

Polizeipräsidium Karlsruhe

Den richtigen Riecher hatten am Donnerstagabend Beamte des Polizeireviers Neuenbürg, als sie kurz nach 21 Uhr in der Alten Pforzheimer Straße in Neuenbürg einen Audi für eine Verkehrskontrolle anhielten.

Der 51-jährige Fahrer des Audis gab gleich zu Beginn der Kontrolle zu, dass er keinen Führerschein besitzt. Ein kurz darauf durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Mann zudem einen Wert von 0,5 Promille. Die weiteren Ermittlungen führten schließlich zu der Erkenntnis, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem kontrollierten Audi passten.

Der 51-Jährige musste die Beamten schließlich auf die Dienststelle begleiten. Das Auto wurde stehengelassen, die Kennzeichen beschlagnahmt. Nach Beendigung der strafprozessuellen Maßnahmen kam der Mann wieder auf freien Fuß. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

