Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Pforzheim (ots)

Am Freitag gegen 11:35 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung Luisenstraße / Berliner Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem weißen BMW und einem gelben Smart.

Die Fahrerin des Smarts beabsichtigte von der Luisenstraße aus nach links in die Berliner Straße abzubiegen. Nach aktuellem Stand musste sie aufgrund von stockendem Verkehr zunächst in der Kreuzungsmitte warten. Zwischenzeitlich hat die Ampel des Querverkehrs vermutlich auf Grün gewechselt, so der Fahrer des weißen BMWs von der Berliner Straße aus ebenfalls in den Kreuzungsbereich einfuhr. Als die Fahrerin des Smarts anfuhr, kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Wer nun schließlich Schuld an dem Zusammenstoß hat, ist bislang noch unklar. Das Verkehrskommissariat Pforzheim ist daher auf der Suche nach Zeugen. Diese werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07231/186-4100, zu melden.

