Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Niederkrüchten-Overhetfeld (ots)

Unbekannte versuchten die Eingangstüre aufzuhebeln und lösten die Alarmanlage aus.

Die Unbekannten versuchten am Mittwoch, 13.11.2019 gegen 15:20 Uhr an einem freistehenden Einfamilienhaus an der Straße Steinefeld die Eingangstüre aufzuhebeln. Dabei lösten sie offensichtlich die Alarmanlage aus und flüchteten. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./mikö (1364)

