POL-HK: Häuslingen:Einmietebetrüger unterwegs; Munster:Mehrere Schuppengebäude in Brand geraten; Walsrode: Einbruch in Vereinsheim; Hodenhagen: Wald brannte, Schneverdingen: Geld gestohlen.

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 06.08.2019 Nr. 1

01.08./ Einmietebetrüger unterwegs

Häuslingen: Am 01.08.2019 mietete sich ein Radfahrer für eine Nacht in einem örtlichen Hotel ein. Am nächsten Tag verschwand er, ohne den Mietpreis zu entrichten. Der Mann ist ca. 55 Jahre alt, 190 cm groß und schlank, hat einen grau-melierten Kinn- und Oberlippenbart und grau-melierte, kurze Haare. Es besteht der Verdacht, das er schon mehrfach mit dieser Masche gereist ist.

05.08./Mehrere Schuppengebäude in Brand geraten

Munster: Gegen 10:50 Uhr geriet am Montag ein Schuppengebäude in der Straße An der Koppel in Brand, indem Enten und Gänse gehalten wurden. Das Feuer breitete sich weiter aus und griff auf angrenzende Schuppen über. Sechs Gänse und Enten kamen in den Flammen um. Durch die Hitzeentwicklung wurden auch Kunststoffteile an dem auf dem Grundstück erbauten Doppelhaus in Mitleidenschaft gezogen. Die Löscharbeiten gestalteten sich riskant, da in den Schuppen neben Gummireifen auch Gasflaschen gelagert waren, die teilweise explodierten. Die Feuerwehren Munster, Oerrel und Trauen waren mit 34 Kameraden, 8 Fahrzeugen und einer Drehleiter im Einsatz. Kurzfristig musste auch die in der Nähe gelegene Bundesstraße 71 gesperrt werden. Menschen wurden nicht verletzt. Der Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

04.08./Einbruch in Vereinsheim

Walsrode: In der Nacht von Samstag zuf Sonntag drangen Einbrecher in ein Vereinsheim Am Tierhof in Walsrode ein. Im Inneren hebelten sie eine Bürotür auf und durchsuchten die Räumlichkeit. Sie flüchteten ohne Mitnahme von Diebesgut. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

05.08./ Geld gestohlen

Schneverdingen: In der Nacht von Sonntag auf Montag verschafften sich Unbekannte über ein gekipptes Fenster Zutritt zu einem Imbiss an der Verdener Straße und entwendeten Bargeld.

05.08./Diebstahl von Bauzäunen

Osterheide: Von einem Baustellengelände auf dem Truppenübungsplatz Bergen wurden im Zeitraum von Freitag, 02.08. bis Montag, 05.08. insgesamt 10 Bauzaunelemente mit 12 Standfüßen gestohlen. Das Diebesgut muss mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

05.08./ Wald brannte

Hodenhagen: Gestern vormitag, gegen 10:30 Uhr wurde eine Rauchsäule aus dem Waldgebiet Ahrensheide bei Walsrode gesichtet. Schnell stellte sich dieses als Waldbrand heraus welchen die alarmierten Feuerwehren Rethem, Bierde und Böhme schnell löschten. Brandbetroffen war eine Fläche von ca. 500 qm. Ursächlich für das Feuer war vermutlich ein dort aus bisher unbekannten Gründen in Brand geratener Jagdsitz. Es werden Ermittlungen wegen Brandstiftung angestellt.

