Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Einbruch zur Tageszeit; Walsrode: Auto beschädigt und geflüchtet

Heidekreis (ots)

02.08./ Einbruch zur Tageszeit

Schneverdingen: Unbekannte Täter hebelten am Freitag zwischen 18:30 und 19:30 Uhr die Eingangstür einer Erdgeschosswohnung in der Theodor-Meyer-Straße auf und drangen ein. Entwendet wurden ein Flachbildfernseher, eine Playstation 4 mit dem Spiel Fifa 19 und eine Soundbar. Der Schaden beträgt 1850,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Schneverdingen, Tel.: 05193/986850, zu melden.

02.08./ Auto beschädigt und geflüchtet

Walsrode: In der Nacht zu Samstag wurde der linke Außenspiegel eines blauen Ford Fiesta vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Das Fahrzeug war am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Anschrift Benzer Straße 44 abgestellt. Der Unfallverursacher konnte unerkannt flüchten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300,- Euro. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeikommissariat Walsrode, Tel.: 05161/984480, erbeten.

