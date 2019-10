Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Fahrraddieb++

Oldenburg (ots)

++Fahrraddieb++ In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 03.30 Uhr, wurde ein 25-jähriger Mann beim Diebstahl eines Elektrofahrrades gestellt. Aufmerksame Mitarbeiter der EWE bemerkten den Täter auf einem Gelände der EWE und hier im hinteren Bereich der Donnerschweer Straße 22. Dort manipulierte er mit einem akkubetriebenen Winkelschleifer an einem Fahrradschloss, an dem ein Hinterrad gesichert war. Der Täter wurde von den Mitarbeitern festgehalten und an die zwischenzeitlich informierte Polizei übergeben. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 25-jährige Täter zuvor das angeschlossene Hinterrad aus einem Pedelec ausgebaut hatte. Das Pedelec ohne Hinterrad war bereits zum Abtransport im Nahbereich abgestellt und mit einem anderen Hinterrad versehen worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell