Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen: Pkw-Fahrerin schwer verletzt.

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall kam es am 18.02.2020, gegen 08:40 Uhr. Eine 85-jährige Pkw-Fahrerin hielt an, um am Auto etwas nachzuschauen. Fehlende Sicherungsmaßnahmen führten dazu, dass sich das Fahrzeug selbstständig machte. Beim Versuch, den Wagen zu stoppen, stürzte die Fahrerin und wurde vom eigenen Pkw erfasst. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen am Bein zu. Ein Sachschaden entstand nicht.

