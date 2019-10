Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Herten/Recklinghausen: Einbrüche und Aufbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Donnerstag, gegen 3.45 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Tür auf und drangen dann in die Räume einer Tankstelle an der Herner Straße ein. Hier hebelten sie an einem Tresor. Ob die Täter Beute erlangten ist bislang noch nicht bekannt.

Herten

In der Zeit von Samstag Nachmittag bis Mittwoch Mittag brachen unbekannte Täter auf einem Garagenhof an der Hospitalstraße mehrere Garagen auf. Bislang liegen drei anzeigen vor. Die Täter stahlen mehrere Sätze Autoreifen.

Recklinghausen

Mittwoch, in der Zeit von 1 bis 8 Uhr, brachen unbekannte Täter eine Tür auf und drangen dann in eine Teestube auf der Bochumer Straße ein. Hier brachen sie Spielautomaten auf und stahlen das darin befindliche Bargeld.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell