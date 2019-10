Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Rollerfahrer leichtverletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, um 19:10 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Horneburger Straße/ Ludwigstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 52-jähriger Autofahrer aus Oer-Erkenschwicker fuhr auf der Horneburger Straße in Richtung Westen. Ein 16-jähriger aus Datteln fuhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Ludwigstraße. Er wollte geradeaus in Richtung Horneburg weiterfahren. Der Autofahrer bog nach rechts ab, um ebenfalls seine Fahrt in Richtung Horneburg fortzusetzen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der 16-Jährige verletzte sich leicht. Es entstand 1.500 Euro Sachschaden.

