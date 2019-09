Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Mayen (ots)

Eine 23-jährige Frau befuhr am frühen Sonntagabend mit ihrem Kleinwagen die L 98 aus Richtung Mayen Hausen kommend und beabsichtigte nach links auf die B 262 in Richtung Mendig abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem anderen Kleinwagen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 10.000 EUR. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Bei dem Unfall wurde eine Frau leicht verletzt und durch DRK ins Krankenhaus Mayen verbracht.

