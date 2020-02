Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Unfall mit Beteiligung von Schulbus - keine Verletzten - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 18.02.20, gegen 13.40 Uhr, befuhr ein Schulbus die L134 von Liel in Richtung Riedlingen. Im Bereich des Sportplatzes wurde der Schulbus durch eine 55-jährige VW-Fahrerin überholt. Da in diesem Moment ein Lkw entgegenkam, zog die Frau ihren VW nach rechts und stieß hierbei seitlich mit dem Bus zusammen. Der Lkw-Fahrer musste nach rechts ausweichen. Am Bus entstand ein Schaden von etwa 4500 Euro, am VW etwa 1500 Euro. Personenschaden entstand nicht. Die etwa 20 Schüler wurden mit einem Ersatzbus weitertransportiert. Der Verkehrsdienst Weil am Rhein, Tel. 07621 9800-0, sucht weitere Zeugen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell